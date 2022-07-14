Владелец «Красного и Белого» избавился от актива в Челябинске. Скрин

15 июля 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Челябинской области прекратила существование еще одна фирма Серге Студенникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области закрылась фирма «Анкор», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Анкор» с 2009 года специализировалось на розничной торговле алкоголем, включая пиво, в специализированных магазинах. Запись о его ликвидации появилась в ЕГРЮЛ 14 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 221 тысячу рублей, помимо ликвидатора к этому моменту в ней уже не было сотрудников. В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». В июне закрылась также фирма «Альбион». С 2021 года челябинский миллиардер избавился от 20 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще три таких актива из шести оставшихся. Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось около 20 фирм, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Аналогичные процессы идут и в Свердловской области. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников. Скрин: сайт СБИС Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области закрылась фирма «Анкор», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Анкор» с 2009 года специализировалось на розничной торговле алкоголем, включая пиво, в специализированных магазинах. Запись о его ликвидации появилась в ЕГРЮЛ 14 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 221 тысячу рублей, помимо ликвидатора к этому моменту в ней уже не было сотрудников. В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». В июне закрылась также фирма «Альбион». С 2021 года челябинский миллиардер избавился от 20 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще три таких актива из шести оставшихся. Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось около 20 фирм, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Аналогичные процессы идут и в Свердловской области. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.