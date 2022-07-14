14 июля 2022

Владелец «Красного и Белого» избавился от актива в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль алкомаркета Красное Белое. Челябинская область, трасса м-5, грузовик, м5, красное белое, кб, алкомаркет красное белое
В Челябинской области прекратила существование еще одна фирма Серге Студенникова Фото:

В Челябинской области закрылась фирма «Анкор», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Анкор» с 2009 года специализировалось на розничной торговле алкоголем, включая пиво, в специализированных магазинах. Запись о его ликвидации появилась в ЕГРЮЛ 14 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 221 тысячу рублей, помимо ликвидатора к этому моменту в ней уже не было сотрудников.

В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». В июне закрылась также фирма «Альбион». С 2021 года челябинский миллиардер избавился от 20 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще три таких актива из шести оставшихся.

Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось около 20 фирм, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Аналогичные процессы идут и в Свердловской области.

В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области закрылась фирма «Анкор», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Анкор» с 2009 года специализировалось на розничной торговле алкоголем, включая пиво, в специализированных магазинах. Запись о его ликвидации появилась в ЕГРЮЛ 14 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 221 тысячу рублей, помимо ликвидатора к этому моменту в ней уже не было сотрудников. В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». В июне закрылась также фирма «Альбион». С 2021 года челябинский миллиардер избавился от 20 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще три таких актива из шести оставшихся. Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось около 20 фирм, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Аналогичные процессы идут и в Свердловской области. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...