25 июля 2022

Улицу в ЯНАО назовут именем председателя Тюменской облдумы

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Общественные слушания по застройке частного сектора в рамках улиц Амундсена - Московская - Расковой. Екатеринбург, общественные слушания, выбор, карточка для голосования
Участники общественных слушаний поддержали инициативу назвать улицу именем Сергея Корепанова Фото:

По итогам общественных слушаний, состоявшихся в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО, одна из новых улиц получит имя Сергея Корепанова. Как сообщила администрация Шурышкарского района в своем telegram-канале, инициатива увековечить память земляка, долгое время возглавлявшего Тюменскую областную думу, нашла единогласную поддержку.

«Этим жестом мы отдаем дань памяти земляку, который так много сделал для Шурышкарского района и его жителей», — сообщил глава района Олег Попов. Две новые улицы появятся в юго-западной части села, одна из них и будет названа именем Сергея Корепанова.

Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, возглавлявший Тюменскую облдуму с 1998 года, скончался в возрасте 74 лет. С инициативой увековечить имя ямальского политика ранее выступала администрация Шурышкарского района.

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По итогам общественных слушаний, состоявшихся в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО, одна из новых улиц получит имя Сергея Корепанова. Как сообщила администрация Шурышкарского района в своем telegram-канале, инициатива увековечить память земляка, долгое время возглавлявшего Тюменскую областную думу, нашла единогласную поддержку. «Этим жестом мы отдаем дань памяти земляку, который так много сделал для Шурышкарского района и его жителей», — сообщил глава района Олег Попов. Две новые улицы появятся в юго-западной части села, одна из них и будет названа именем Сергея Корепанова. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, возглавлявший Тюменскую облдуму с 1998 года, скончался в возрасте 74 лет. С инициативой увековечить имя ямальского политика ранее выступала администрация Шурышкарского района.
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