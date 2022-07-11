Улицу в ЯНАО хотят назвать именем спикера Тюменской облдумы

Две новые улицы появятся в юго-западной части села Мужи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) улицу планируют назвать в честь председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Об этом администрация района сообщила на странице «ВКонтакте».

«Одну из улиц предложено назвать именем Сергея Корепанова — выдающегося государственного деятеля, который трудился в Шурышкарском районе. С 1998 года он был бессменным председателем Тюменской областной думы», — отмечается в сообщении.

Две новые улицы появятся в юго-западной части села. 25 июля состоятся общественные слушания по определению их названий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки».