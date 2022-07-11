Улицу в ЯНАО хотят назвать именем спикера Тюменской облдумы

В селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) улицу планируют назвать в честь председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Об этом администрация района сообщила на странице «ВКонтакте».
«Одну из улиц предложено назвать именем Сергея Корепанова — выдающегося государственного деятеля, который трудился в Шурышкарском районе. С 1998 года он был бессменным председателем Тюменской областной думы», — отмечается в сообщении.
Две новые улицы появятся в юго-западной части села. 25 июля состоятся общественные слушания по определению их названий.
Ранее URA.RU рассказывало, что Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки».
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В селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) улицу планируют назвать в честь председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Об этом администрация района сообщила на странице «ВКонтакте». «Одну из улиц предложено назвать именем Сергея Корепанова — выдающегося государственного деятеля, который трудился в Шурышкарском районе. С 1998 года он был бессменным председателем Тюменской областной думы», — отмечается в сообщении. Две новые улицы появятся в юго-западной части села. 25 июля состоятся общественные слушания по определению их названий. Ранее URA.RU рассказывало, что Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки».