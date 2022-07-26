The Times: Путин решает судьбу Европы

26 июля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

От решения Владимира Путина зависит, замерзнет ли Европа без российского газа, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин определяет дальнейшую судьбу Европы, принимая решения о поставках газа в Европу. Статью об этом написал обозреватель The Times Ирвин Штельзер. «Ведь сейчас именно он [Путин] решает вопрос о том, замерзнет ли Европа в темноте наступающей зимой или у нее будет достаточно запасов энергии, чтобы поддерживать работу заводов во Франции и Германии», — пишет Ирвин. По его мнению, судьба всего Запада зависит и от того, какие отношения захочет иметь российский лидер с президентом США Джо Байденом. Кроме того, на роль главы РФ в мировой политике оказывает влияние стремительное укрепление рубля на фоне антироссийских санкций. «Вместо того чтобы рухнуть, как предсказывали сторонники санкций, путинский рубль стал самой сильной валютой в мире, подорожав почти на 50% по отношению к доллару с января. Это делает его товары более дорогими на мировых рынках», — объяснил автор. Ранее обозреватель Том Роган заявил, что российский президент с помощью контроля над экспортом зерна из черноморских портов и поставками газа в Европу заставил Запад играть по своим правилам. Агентство Bloomberg сообщало, что Путин может использовать демократию Запада в энергетической борьбе с ним. По мнению обозревателей, скачки цен на энергоносители на фоне санкций из-за спецоперации могут подорвать политическую карьеру любого западного лидера.

Президент России Владимир Путин определяет дальнейшую судьбу Европы, принимая решения о поставках газа в Европу. Статью об этом написал обозреватель The Times Ирвин Штельзер. «Ведь сейчас именно он [Путин] решает вопрос о том, замерзнет ли Европа в темноте наступающей зимой или у нее будет достаточно запасов энергии, чтобы поддерживать работу заводов во Франции и Германии», — пишет Ирвин. По его мнению, судьба всего Запада зависит и от того, какие отношения захочет иметь российский лидер с президентом США Джо Байденом. Кроме того, на роль главы РФ в мировой политике оказывает влияние стремительное укрепление рубля на фоне антироссийских санкций. «Вместо того чтобы рухнуть, как предсказывали сторонники санкций, путинский рубль стал самой сильной валютой в мире, подорожав почти на 50% по отношению к доллару с января. Это делает его товары более дорогими на мировых рынках», — объяснил автор. Ранее обозреватель Том Роган заявил, что российский президент с помощью контроля над экспортом зерна из черноморских портов и поставками газа в Европу заставил Запад играть по своим правилам. Агентство Bloomberg сообщало, что Путин может использовать демократию Запада в энергетической борьбе с ним. По мнению обозревателей, скачки цен на энергоносители на фоне санкций из-за спецоперации могут подорвать политическую карьеру любого западного лидера.