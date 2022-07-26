Тюменцы забили знакомую до смерти и спрятали труп в лифте

27 июля 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Труп женщины преступники вынесли в лифт, а их подельница вымыла пол от крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое жителей Тюмени избили свою знакомую до смерти и спрятали ее труп в лифте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Еще одна участница преступления помогла убийцам замыть следы. «В Тюмени 46-летнего и 45-летнего мужчин будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 17 марта во время распития алкоголя они поссорились со своей 31-летней знакомой и избили ее до смерти. Труп мужчины вынесли в лифт многоквартирного дома», — рассказали URA.RU в прокуратуре области. В деле есть еще одна фигурантка — 31-летняя женщина, четвертая участница вечеринки. Она помогла преступникам уничтожить следы: вымыла следы крови и след от волочения тела убитой, после чего не стала сообщать в правоохранительные органы о произошедшем. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Их подельнице — до двух лет тюрьмы.

Двое жителей Тюмени избили свою знакомую до смерти и спрятали ее труп в лифте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Еще одна участница преступления помогла убийцам замыть следы. «В Тюмени 46-летнего и 45-летнего мужчин будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 17 марта во время распития алкоголя они поссорились со своей 31-летней знакомой и избили ее до смерти. Труп мужчины вынесли в лифт многоквартирного дома», — рассказали URA.RU в прокуратуре области. В деле есть еще одна фигурантка — 31-летняя женщина, четвертая участница вечеринки. Она помогла преступникам уничтожить следы: вымыла следы крови и след от волочения тела убитой, после чего не стала сообщать в правоохранительные органы о произошедшем. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Их подельнице — до двух лет тюрьмы.