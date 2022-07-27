Шесть губернаторов приедут на молодежную тусовку в Ханты-Мансийск

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, ночь музыки, зрители, толпа людей
На форуме «Утро» они пообщаются с участниками Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, передает корреспондент URA.RU.

«Не стоит забывать, что планируется встреча с руководством, я имею ввиду с губернаторами регионов, а также с полпредом президента, который на следующей неделе посетит площадки форума „Утро“. Хочу упомянуть, что все главы субъектов федерации посетят площадки форума „Утро“ в разное время и встретятся, в том числе, со своими делегациями и с нашими гостями из Донецкой и Луганской республик», — сказал Кириллов.

Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, передает корреспондент URA.RU. «Не стоит забывать, что планируется встреча с руководством, я имею ввиду с губернаторами регионов, а также с полпредом президента, который на следующей неделе посетит площадки форума „Утро“. Хочу упомянуть, что все главы субъектов федерации посетят площадки форума „Утро“ в разное время и встретятся, в том числе, со своими делегациями и с нашими гостями из Донецкой и Луганской республик», — сказал Кириллов. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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