Шесть губернаторов приедут на молодежную тусовку в Ханты-Мансийск

27 июля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

На форуме «Утро» они пообщаются с участниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, передает корреспондент URA.RU. «Не стоит забывать, что планируется встреча с руководством, я имею ввиду с губернаторами регионов, а также с полпредом президента, который на следующей неделе посетит площадки форума „Утро“. Хочу упомянуть, что все главы субъектов федерации посетят площадки форума „Утро“ в разное время и встретятся, в том числе, со своими делегациями и с нашими гостями из Донецкой и Луганской республик», — сказал Кириллов.



Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, передает корреспондент URA.RU. «Не стоит забывать, что планируется встреча с руководством, я имею ввиду с губернаторами регионов, а также с полпредом президента, который на следующей неделе посетит площадки форума „Утро“. Хочу упомянуть, что все главы субъектов федерации посетят площадки форума „Утро“ в разное время и встретятся, в том числе, со своими делегациями и с нашими гостями из Донецкой и Луганской республик», — сказал Кириллов. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters.