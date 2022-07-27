Кабмин ФРГ: Шредер поехал в Москву без разрешения Шольца

27 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Поездка в Москву — это личное дело Герхарда Шредера, заявили в кабмине ФРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не согласовывал свою поездку в Москву с кабинетом немецкого правительства Олафа Шольца. Об этом сообщила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман во время брифинга. «Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера», — приводит слова Хоффман РИА «Новости». Представитель немецкого кабмина не стала оценивать поездку бывшего канцлера в Москву. Ранее от комментариев также отказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Предполагалось, что Шредер может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Россию. Политолог Марат Баширов в ходе разговора с URA.RU предположил, что бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. После это подтвердила жена Шредера Соен Ким.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не согласовывал свою поездку в Москву с кабинетом немецкого правительства Олафа Шольца. Об этом сообщила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман во время брифинга. «Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера», — приводит слова Хоффман РИА «Новости». Представитель немецкого кабмина не стала оценивать поездку бывшего канцлера в Москву. Ранее от комментариев также отказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Предполагалось, что Шредер может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Россию. Политолог Марат Баширов в ходе разговора с URA.RU предположил, что бывший канцлер Германии прилетел в Москву, чтобы вести переговоры по газу. После это подтвердила жена Шредера Соен Ким.