МВД ЛНР: Киев не использует дальнобойные ракеты без команды США

27 июля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Есть вероятность, что Украина ждет команды от США, чтобы пустить полученные ракеты в дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ждут команды от США, чтобы использовать ранее завезенные ракеты дальностью 300 км. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала». «ВСУ их еще не используют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты. Я уверен в том, что они будут их использовать, и нам нужно к этому быть готовыми», — подчеркнул Киселев. Он также уточнил, что это может являться провокацией со стороны Украины, которая может быть связана с референдумом на освобожденных РФ территориях, который состоится осенью. Ранее URA.RU сообщало, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также сообщалось, что ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении.

Вооруженные силы Украины ждут команды от США, чтобы использовать ранее завезенные ракеты дальностью 300 км. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала». «ВСУ их еще не используют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты. Я уверен в том, что они будут их использовать, и нам нужно к этому быть готовыми», — подчеркнул Киселев. Он также уточнил, что это может являться провокацией со стороны Украины, которая может быть связана с референдумом на освобожденных РФ территориях, который состоится осенью. Ранее URA.RU сообщало, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также сообщалось, что ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении.