27 июля 2022

В Кургане резко подешевели бананы. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, бананы, продукты, фрукты, опт, розница, оптовая
Стоимость одного килограмма бананов снизилась на 8% Фото:

За неделю стоимость бананов в Кургане снизилась почти на 8%. По данным Свердловскстата, один килограмм стоит около 90 рублей. Из овощей больше всего подешевели огурцы и картофель.

«Бананы подешевели на 7,9%. Средняя цена за один килограмм составляет 89,62 рублей. <…> Стоимость свежих огурцов снизилась до 81,86 рубля (-9,1%). <…> Картофель стоит более 46 рублей. Стоимость одного килограмма снизилась на 5,9%», — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 22 июля 2022 года».

Стоимость сухих молочных смесей для детского питания за неделю подешевели почти на 5,5%. Один килограмм продукта стоит более 1204 рублей. Также снизилась средняя цена одного килограмма столовой свеклы — 45 рублей (-4,9%). Из подорожавших овощей — репчатый лук и свежие помидоры. Повышение цен составило 3 и 5% соответственно. Мясные консервы для детского питания подорожали почти на 2%.

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За неделю стоимость бананов в Кургане снизилась почти на 8%. По данным Свердловскстата, один килограмм стоит около 90 рублей. Из овощей больше всего подешевели огурцы и картофель. «Бананы подешевели на 7,9%. Средняя цена за один килограмм составляет 89,62 рублей. <…> Стоимость свежих огурцов снизилась до 81,86 рубля (-9,1%). <…> Картофель стоит более 46 рублей. Стоимость одного килограмма снизилась на 5,9%», — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 22 июля 2022 года». Стоимость сухих молочных смесей для детского питания за неделю подешевели почти на 5,5%. Один килограмм продукта стоит более 1204 рублей. Также снизилась средняя цена одного килограмма столовой свеклы — 45 рублей (-4,9%). Из подорожавших овощей — репчатый лук и свежие помидоры. Повышение цен составило 3 и 5% соответственно. Мясные консервы для детского питания подорожали почти на 2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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