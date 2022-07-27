Стоимость одного килограмма бананов снизилась на 8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За неделю стоимость бананов в Кургане снизилась почти на 8%. По данным Свердловскстата, один килограмм стоит около 90 рублей. Из овощей больше всего подешевели огурцы и картофель.

«Бананы подешевели на 7,9%. Средняя цена за один килограмм составляет 89,62 рублей. <…> Стоимость свежих огурцов снизилась до 81,86 рубля (-9,1%). <…> Картофель стоит более 46 рублей. Стоимость одного килограмма снизилась на 5,9%», — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 22 июля 2022 года».

Стоимость сухих молочных смесей для детского питания за неделю подешевели почти на 5,5%. Один килограмм продукта стоит более 1204 рублей. Также снизилась средняя цена одного килограмма столовой свеклы — 45 рублей (-4,9%). Из подорожавших овощей — репчатый лук и свежие помидоры. Повышение цен составило 3 и 5% соответственно. Мясные консервы для детского питания подорожали почти на 2%.