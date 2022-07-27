В Германии не торопятся поставлять Украине обещанное оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиана Хоффманн.
«Мы предполагаем, что система может появиться в Украине к концу года», — сказала она. Ее слова приводит газета Bild.
Киев получит немецкое вооружение не раньше зимы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Власти Киева хотят купить системы напрямую у немецкого производителя.
Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в ФРГ не торопятся с исполнением обещания.
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