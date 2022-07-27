Украина получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии не торопятся поставлять Украине обещанное оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиана Хоффманн.

«Мы предполагаем, что система может появиться в Украине к концу года», — сказала она. Ее слова приводит газета Bild.

Киев получит немецкое вооружение не раньше зимы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Власти Киева хотят купить системы напрямую у немецкого производителя.

Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в ФРГ не торопятся с исполнением обещания.

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Украина получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиана Хоффманн. «Мы предполагаем, что система может появиться в Украине к концу года», — сказала она. Ее слова приводит газета Bild. Киев получит немецкое вооружение не раньше зимы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Власти Киева хотят купить системы напрямую у немецкого производителя. Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в ФРГ не торопятся с исполнением обещания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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