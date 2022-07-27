19FortyFive: Запад оставит Украину без военной поддержки к зиме

27 июля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Запад задумывается о том, чтобы оставить Украину без военной поддержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад, возможно, оставит Украину без военной поддержки к зиме. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Вполне возможно, что этой осенью и зимой на США и Европу будет оказано значительное давление, с целью прекращения поддержки Украины. И маловероятно, что политики западных стран, желающие переизбраться, будут ставить нужды Киева выше нужд своих граждан», — пишет издание. Журналисты уточняют, что западные страны будут добиваться, чтобы их поддержка Киева была сведена к минимуму. Тогда снизиться и давление на экономику западных стран. Авторы подытоживают, что в такой обстановке шансы на то, что Украина останется сама по себе, значительно возрастают. Ранее в Германии уточнили, что Киев получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Но Европа оказалась не готова к последствиям этих санкций.

Запад, возможно, оставит Украину без военной поддержки к зиме. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Вполне возможно, что этой осенью и зимой на США и Европу будет оказано значительное давление, с целью прекращения поддержки Украины. И маловероятно, что политики западных стран, желающие переизбраться, будут ставить нужды Киева выше нужд своих граждан», — пишет издание. Журналисты уточняют, что западные страны будут добиваться, чтобы их поддержка Киева была сведена к минимуму. Тогда снизиться и давление на экономику западных стран. Авторы подытоживают, что в такой обстановке шансы на то, что Украина останется сама по себе, значительно возрастают. Ранее в Германии уточнили, что Киев получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Но Европа оказалась не готова к последствиям этих санкций.