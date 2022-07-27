19FortyFive: Запад оставит Украину без военной поддержки к зиме

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, автомат, оружие, автоматы, боевое оружие
Запад задумывается о том, чтобы оставить Украину без военной поддержки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад, возможно, оставит Украину без военной поддержки к зиме. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

«Вполне возможно, что этой осенью и зимой на США и Европу будет оказано значительное давление, с целью прекращения поддержки Украины. И маловероятно, что политики западных стран, желающие переизбраться, будут ставить нужды Киева выше нужд своих граждан», — пишет издание. Журналисты уточняют, что западные страны будут добиваться, чтобы их поддержка Киева была сведена к минимуму. Тогда снизиться и давление на экономику западных стран. Авторы подытоживают, что в такой обстановке шансы на то, что Украина останется сама по себе, значительно возрастают.

Ранее в Германии уточнили, что Киев получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Но Европа оказалась не готова к последствиям этих санкций.

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Запад, возможно, оставит Украину без военной поддержки к зиме. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Вполне возможно, что этой осенью и зимой на США и Европу будет оказано значительное давление, с целью прекращения поддержки Украины. И маловероятно, что политики западных стран, желающие переизбраться, будут ставить нужды Киева выше нужд своих граждан», — пишет издание. Журналисты уточняют, что западные страны будут добиваться, чтобы их поддержка Киева была сведена к минимуму. Тогда снизиться и давление на экономику западных стран. Авторы подытоживают, что в такой обстановке шансы на то, что Украина останется сама по себе, значительно возрастают. Ранее в Германии уточнили, что Киев получит немецкие ПВО IRIS-T только к концу года. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Но Европа оказалась не готова к последствиям этих санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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