Пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже

Мужчина может отправиться в тюрьму за ложные обвинения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Ноябрьска находясь в алкогольном опьянении обратился в полицию и обвинил свою сожительницу в крупной краже. Теперь мужчину ждет суд за ложный донос, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, желая ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, сообщил в ОМВД России по Ноябрьску заведомо ложные сведения о совершенной его сожительницей краже в особо крупном размере. После чего следственно-оперативной группой осуществлен выезд по месту жительства злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность. Однако ямальца это не остановило, и он вновь обвинил сожительницу в краже.

Сейчас дело мужчины направлено в суд. По этой статье злоумышленника ждет до трех лет тюрьмы.

Ранее еще двое жителей Ямала совершили уголовное преступление, находясь в алкогольном опьянении. В Муравленко двое мужчин устроили поножовщину у кафе.