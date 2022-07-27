Пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже

Житель Ноябрьска находясь в алкогольном опьянении обратился в полицию и обвинил свою сожительницу в крупной краже. Теперь мужчину ждет суд за ложный донос, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, желая ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, сообщил в ОМВД России по Ноябрьску заведомо ложные сведения о совершенной его сожительницей краже в особо крупном размере. После чего следственно-оперативной группой осуществлен выезд по месту жительства злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность. Однако ямальца это не остановило, и он вновь обвинил сожительницу в краже.
Сейчас дело мужчины направлено в суд. По этой статье злоумышленника ждет до трех лет тюрьмы.
Ранее еще двое жителей Ямала совершили уголовное преступление, находясь в алкогольном опьянении. В Муравленко двое мужчин устроили поножовщину у кафе.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»