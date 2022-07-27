27 июля 2022
26 июля 2022

Пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Мужчина может отправиться в тюрьму за ложные обвинения Фото:

Житель Ноябрьска находясь в алкогольном опьянении обратился в полицию и обвинил свою сожительницу в крупной краже. Теперь мужчину ждет суд за ложный донос, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, желая ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, сообщил в ОМВД России по Ноябрьску заведомо ложные сведения о совершенной его сожительницей краже в особо крупном размере. После чего следственно-оперативной группой осуществлен выезд по месту жительства злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность. Однако ямальца это не остановило, и он вновь обвинил сожительницу в краже.

Сейчас дело мужчины направлено в суд. По этой статье злоумышленника ждет до трех лет тюрьмы.

Ранее еще двое жителей Ямала совершили уголовное преступление, находясь в алкогольном опьянении. В Муравленко двое мужчин устроили поножовщину у кафе.

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Житель Ноябрьска находясь в алкогольном опьянении обратился в полицию и обвинил свою сожительницу в крупной краже. Теперь мужчину ждет суд за ложный донос, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, желая ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, сообщил в ОМВД России по Ноябрьску заведомо ложные сведения о совершенной его сожительницей краже в особо крупном размере. После чего следственно-оперативной группой осуществлен выезд по месту жительства злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность. Однако ямальца это не остановило, и он вновь обвинил сожительницу в краже. Сейчас дело мужчины направлено в суд. По этой статье злоумышленника ждет до трех лет тюрьмы. Ранее еще двое жителей Ямала совершили уголовное преступление, находясь в алкогольном опьянении. В Муравленко двое мужчин устроили поножовщину у кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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