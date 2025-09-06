Песков раскрыл планы Путина на конец 2025 года

Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией до конца года
Стало известно, когда Путин проведет большую пресс-конференцию
Стало известно, когда Путин проведет большую пресс-конференцию Фото:

Президент России Владимир Путин до конца 2025 года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», — сказал он в интервью агентству ТАСС на площадке Восточного экономического форума. По информации пресс-секретаря, формат совмещенной встречи остается востребованным у граждан и журналистов и позволяет Владимиру Путину максимально подробно ответить на вопросы общества.

С момента первой прямой линии в 2001 году, мероприятие проходило 18 раз как отдельное событие и трижды в сочетании с большой пресс-конференцией. Процесс подготовки к прямой линии включает сбор вопросов от граждан, который обычно начинается за несколько недель до мероприятия, и миллионы поступивших вопросов затем обрабатываются соответствующими ведомствами.

