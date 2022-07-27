В ХМАО не стали нарушать закон из-за слова в цветах флага Украины

28 июля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Закон не запрещает использовать синий и желтый цвет в оформлении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владельцу офисного центра «Самбор» в Сургуте нельзя запретить использование желтого и синего цветов в оформлении вывески, так как такой запрет был бы незаконным. На вывеску губернатору ХМАО через ее соцсети пожаловался местный житель Эдуард Чуприн, назвав оформление «фашистским знаменем». «Подтверждаем слова главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова — действительно, эта вывеска появилась задолго до СВО [Специальная военная операция] в Украине. И нет нормативных документов, которые бы запрещали использование сочетания этих двух цветов», — написано в официальном ответе, копию которого Чуприн передал URA.RU Здание, надпись на котором разозлило местных, принадлежит местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор. Владелец здания заявил, что не собирается менять вывеску, пока не появится закон, запрещающий данную расцветку. Ранее URA.RU сообщало о том, что организаторы фестиваля «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали от одних из участников спрятать палатку, которая напоминала флаг Украины. А жителей Лянтора возмутил флаг Украины на одном из перекрестков города. После протестов в социальных сетях украинский флаг был снят.

Владельцу офисного центра «Самбор» в Сургуте нельзя запретить использование желтого и синего цветов в оформлении вывески, так как такой запрет был бы незаконным. На вывеску губернатору ХМАО через ее соцсети пожаловался местный житель Эдуард Чуприн, назвав оформление «фашистским знаменем». «Подтверждаем слова главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова — действительно, эта вывеска появилась задолго до СВО [Специальная военная операция] в Украине. И нет нормативных документов, которые бы запрещали использование сочетания этих двух цветов», — написано в официальном ответе, копию которого Чуприн передал URA.RU Здание, надпись на котором разозлило местных, принадлежит местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор. Владелец здания заявил, что не собирается менять вывеску, пока не появится закон, запрещающий данную расцветку. Ранее URA.RU сообщало о том, что организаторы фестиваля «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали от одних из участников спрятать палатку, которая напоминала флаг Украины. А жителей Лянтора возмутил флаг Украины на одном из перекрестков города. После протестов в социальных сетях украинский флаг был снят.