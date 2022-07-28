В Кремле не обсуждают подготовку к присоединению ДНР и ЛНР

28 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Решение о присоединении к РФ — личное дело граждан освобожденных территорий, напомнил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не обсуждается вопрос вхождения освобожденных территорий в состав России, так как это решение зависит от самих жителей регионов и республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, ничего неизвестно, ничего сказать не могу. Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

В Кремле не обсуждается вопрос вхождения освобожденных территорий в состав России, так как это решение зависит от самих жителей регионов и республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, ничего неизвестно, ничего сказать не могу. Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.