В Кремле не обсуждают подготовку к присоединению ДНР и ЛНР

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Решение о присоединении к РФ — личное дело граждан освобожденных территорий, напомнил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не обсуждается вопрос вхождения освобожденных территорий в состав России, так как это решение зависит от самих жителей регионов и республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, ничего неизвестно, ничего сказать не могу. Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

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В Кремле не обсуждается вопрос вхождения освобожденных территорий в состав России, так как это решение зависит от самих жителей регионов и республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, ничего неизвестно, ничего сказать не могу. Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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