Политологи: визит в Минск помог Махонину набрать очки в Кремле

Вовлеченность в значимые для Москвы проекты добавляет политического веса губернаторам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко акции губернатора Пермского края Дмитрия Махонина однозначно пошли вверх. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом URA.RU политолог Илья Гращенков.

«Мы видим, что каждый, кто проявляет активность по линии так называемого „русского мира“, получает дополнительные баллы. Это PR перед начальством, демонстрация своей вовлеченности в важные для Кремля проекты. Другое дело, что баллы эти быстро сгорают, поэтому оценить перспективы можно будет в конце года», — отметил Гращенков. Он добавил, что в последние дни многие российские политики проводили встречи с Лукашенко. У Ильи Гращенкова есть ощущение, что это внешняя демонстрация кооперации между Россией и Беларусью.

Эта встреча может закончиться реальными проектами, считает политтехнолог Олег Борисенко. И безусловно, она играет на руку Дмитрию Махонину. «Беларусь в условиях санкций показала себя эффективно. А Пермскому краю необходимо решать вопросы импортозамещения. По ряду продуктов питания регион себя не обеспечивает. Та же картошка — мы просто этим никогда не занимались. Местных запасов хватало максимум до весны. Губернатор занимается решением вопросов благосостояния населения, вопросами стабильности. А успех Пермского края — это успех Махонина», — отметил Борисенко.

Встреча с Лукашенко, равно как и визиты в Узбекистан и Азербайджан, — это попытка Дмитрия Махонина капитализироваться, считает источник в политэлитах региона. «Все шаги, связанные с его поездками, — это проявление демонстративной активности. Тема возможного карьерного роста Махонина с повестки еще не снята. Такой деятельностью он напоминает о себе, а его патроны подталкивают нужных людей к принятию соответствующих решений», — отмечает собеседник.

Говорить о каких-то реальных итогах визита, по его словам, пока рано. Тем более, что Беларусь очень консервативно защищает свой рынок. И больше заинтересована в сбыте собственной продукции, говорит собеседник. «С учетом всех ограничений, Беларусь еще повыбирает, с каким регионом России она будет сотрудничать, а с каким нет», — предупреждает он.

Визит пермской делегации в Минск, который проходит 28—29 июля, Дмитрий Махонин начал со встречи с Александром Лукашенко. Лукашенко заявил, что Пермский край является опорой России, и, значит, сам Бог велел сотрудничать с Прикамьем. Дмитрий Махонин предложил открыть в Перми лифтовое производство и пригласил Лукашенко на 300-летие Перми.