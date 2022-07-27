Сотрудница детдома купила на деньги подопечного комнату в бараке и оформила ее на свою дочь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудница Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей лишила сироту Валерия Сапегина права на получение благоустроенной квартиры. Женщина купила на деньги подопечного комнату в бараке, которую оформила на свою дочь, а когда сирота обратился в полицию, «подарила» ему эту комнату, рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков.

«В Шадринске воспитатель интерната для умственно отсталых детей купила на сбережения воспитанника комнату в бараке, которую оформила на свою дочь. Женщина забрала выпускника детского дома-интернета из Каргапольского психоневрологического интерната к себе домой. Затем предложила ему купить комнату в бараке. Парень ей доверился, и сходил с ней в банк — у него были сбережения на счете в сумме 1,2 млн рублей. Она, по-видимому, оформила банковскую карту, которую забрала себе. Купила комнату в бараке за 600 тысяч рублей, в течение какого-то времени выдавала Валерию наличные деньги. А когда деньги закончились, пропала», — рассказал правозащитник Александр Андрюков.

По словам Валерия, он остался без жилья (комната была оформлена на дочь воспитателя) и без денег, обратился с заявлением в полицию. Воспитатель приехала к нему, убедила, что заявление нужно забрать, оформила дарственную на него и обещала вернуть деньги. «Даже если намерения были у женщины благие (помощь сироте быстрее обрести жилье), своими действиями она фактически лишила его права на получение благоустроенного жилья — его сняли с очереди нуждающегося. Сейчас мы намерены обратиться в суд для восстановления этого права. Сотрудница должна отозвать дарственную на комнату и вернуть Валерию деньги», — говорит Андрюков.

Валерий — инвалид детства, в настоящее время работает разнорабочим и проживает в бараке. По данным правозащитника, воспитатель продолжает работать в доме-интернате. URA.RU направило в главное управление соцзащиты населения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию.