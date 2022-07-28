В Ноябрьске разбрасывают отраву для собак

29 июля 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Очевидцам удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось, сообщают жители города в социальных сетях. «На нескольких улицах заметили собаку с пеной у рта. После обнаружились и судороги. На лицо все признаки отравления. А круглосуточных ветклиник в городе нет», — пишет анонимный автор в паблике NSK. Однако, по словам очевидцев, удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара, который смог помочь животному. В данный момент, собака находится под капельницей. Прогнозов относительно здоровья нет. Ранее URA.RU сообщало, что во время прогулки в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. По словам хозяйки животного, это была гадюка.

В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось, сообщают жители города в социальных сетях. «На нескольких улицах заметили собаку с пеной у рта. После обнаружились и судороги. На лицо все признаки отравления. А круглосуточных ветклиник в городе нет», — пишет анонимный автор в паблике NSK. Однако, по словам очевидцев, удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара, который смог помочь животному. В данный момент, собака находится под капельницей. Прогнозов относительно здоровья нет. Ранее URA.RU сообщало, что во время прогулки в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. По словам хозяйки животного, это была гадюка.