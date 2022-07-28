В Ноябрьске разбрасывают отраву для собак

Очевидцам удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара
В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось, сообщают жители города в социальных сетях.
«На нескольких улицах заметили собаку с пеной у рта. После обнаружились и судороги. На лицо все признаки отравления. А круглосуточных ветклиник в городе нет», — пишет анонимный автор в паблике NSK.
Однако, по словам очевидцев, удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара, который смог помочь животному. В данный момент, собака находится под капельницей. Прогнозов относительно здоровья нет.
Ранее URA.RU сообщало, что во время прогулки в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. По словам хозяйки животного, это была гадюка.
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