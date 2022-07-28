28 июля 2022
27 июля 2022

В Ноябрьске разбрасывают отраву для собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, собака, домашнее животное, лето, питомец, фокстерьер
Очевидцам удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось, сообщают жители города в социальных сетях.

«На нескольких улицах заметили собаку с пеной у рта. После обнаружились и судороги. На лицо все признаки отравления. А круглосуточных ветклиник в городе нет», — пишет анонимный автор в паблике NSK.

Однако, по словам очевидцев, удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара, который смог помочь животному. В данный момент, собака находится под капельницей. Прогнозов относительно здоровья нет.

Ранее URA.RU сообщало, что во время прогулки в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. По словам хозяйки животного, это была гадюка.

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В Ноябрьске (ЯНАО) неизвестные разбрасывают отраву для собак. Одно животное уже отравилось, сообщают жители города в социальных сетях. «На нескольких улицах заметили собаку с пеной у рта. После обнаружились и судороги. На лицо все признаки отравления. А круглосуточных ветклиник в городе нет», — пишет анонимный автор в паблике NSK. Однако, по словам очевидцев, удалось дозвониться до неравнодушного ветеринара, который смог помочь животному. В данный момент, собака находится под капельницей. Прогнозов относительно здоровья нет. Ранее URA.RU сообщало, что во время прогулки в Ноябрьске (ЯНАО) гадюка укусила собаку. По словам хозяйки животного, это была гадюка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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