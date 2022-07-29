В Германии министра Хабека публично освистали за разжигание войны

Жители ФРГ осудили Роберта Хабека за поставки вооружения на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Германии освистали вице-канцлера Германии, министра экономики Роберта Хабека во время его публичного выступления перед гражданами Байройта. По мнению граждан, политик виновен в «разжигании войны» на Украине. Об этом сообщил немецкий портал Welt (заблокирован в РФ).

«На публичной встрече, проведенной федеральным министром экономики Робертом Хабеком в Байройте в четверг вечером, раздались громкие свистки и улюлюканье. Многие горожане кричали Хабеку: „Проваливай“. Зеленого политика на плакатах описывали как „разжигателя войны“», — сообщается на сайте.

Авторы отметили, что политик во время выступления защищал экономический курс, выбранный федеральным правительством. «Ссылаясь на резкий рост цен на энергоносители, он сказал, что причиной стал конфликт на Украине», — добавили журналисты.

Ранее URA.RU сообщало, что Хабек во время выступления в Байройте назвал аморальными поставки оружия на Украину на фоне российской спецоперации. Он уточнил, что любое оружие ведет к человеческим потерям, потому «гордиться этим никто не должен».