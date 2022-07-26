Курганских чиновников заставляют отремонтировать опасные дороги

Из-за плохих дорог на администрацию города Катайска подали в суд (архивное фото) Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию города Катайска Курганской области через суд заставляют привести в порядок дороги, опасные для автомобилистов. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности прокуратурой Катайского района установлено, что ряд автомобильных дорог города Катайск не соответствует требованиям действующих нормативных документов и создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям», — говорится в сообщении.

После обращения прокурора Катайского района, суд признал бездействие администрации города Катайска незаконным и обязал мэрию привести проезжие части улиц в соответствие с требованиями законодательства. Отремонтировать опасные дороги чиновники будут должны в течение двух месяцев. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Оно находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень возле закрытого моста сделают объезд. Он расположится рядом с мостом на реке Мендеря, где сейчас идут ремонтные работы. Также сообщалось, что губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса ремонт моста на трассе Р-254 «Иртыш» и попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы.