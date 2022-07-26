26 июля 2022

Курганских чиновников заставляют отремонтировать опасные дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, машина, яма на проезжей части, плохая дорога, разбитая дорога, карчевская роща
Из-за плохих дорог на администрацию города Катайска подали в суд (архивное фото)

Администрацию города Катайска Курганской области через суд заставляют привести в порядок дороги, опасные для автомобилистов. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности прокуратурой Катайского района установлено, что ряд автомобильных дорог города Катайск не соответствует требованиям действующих нормативных документов и создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям», — говорится в сообщении.

После обращения прокурора Катайского района, суд признал бездействие администрации города Катайска незаконным и обязал мэрию привести проезжие части улиц в соответствие с требованиями законодательства. Отремонтировать опасные дороги чиновники будут должны в течение двух месяцев. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Оно находится на контроле районной прокуратуры. 

Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень возле закрытого моста сделают объезд. Он расположится рядом с мостом на реке Мендеря, где сейчас идут ремонтные работы. Также сообщалось, что губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса ремонт моста на трассе Р-254 «Иртыш» и попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. 

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Администрацию города Катайска Курганской области через суд заставляют привести в порядок дороги, опасные для автомобилистов. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности прокуратурой Катайского района установлено, что ряд автомобильных дорог города Катайск не соответствует требованиям действующих нормативных документов и создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям», — говорится в сообщении. После обращения прокурора Катайского района, суд признал бездействие администрации города Катайска незаконным и обязал мэрию привести проезжие части улиц в соответствие с требованиями законодательства. Отремонтировать опасные дороги чиновники будут должны в течение двух месяцев. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Оно находится на контроле районной прокуратуры.  Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень возле закрытого моста сделают объезд. Он расположится рядом с мостом на реке Мендеря, где сейчас идут ремонтные работы. Также сообщалось, что губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса ремонт моста на трассе Р-254 «Иртыш» и попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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