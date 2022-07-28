Шеф свердловского УФСБ возглавит ключевое управление в Москве

Алексей Зиновьев работал в Свердловской области с сентября 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев в ближайшее время будет представлен начальником инспекторского управления — одного из ключевых подразделений Центрального аппарата ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«В новой должности Зиновьев, по сути, будет курировать проверки в региональных управлениях ФСБ, отвечать за некоторые назначения», — поделился собеседник. По словам другого источника, это указывает на то, что работа Зиновьева в Свердловской области оценена руководством положительно.

Зиновьев уже работал в инспекторском управлении ФСБ, но на позиции пониже — руководителя одной из служб. До приезда в Свердловскую область (сентябрь 2019-го) генерал-лейтенант четыре года командовал УФСБ по Тульской области.

О скором возвращении Зиновьева в столицу стало известно в начале июля. Тогда же он начал прощаться со свердловским истеблишментом (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения).