28 июля 2022

Источник: новый шеф УФСБ объезжает свердловских VIP

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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, зиновьев алексей
Николаева на встречах сопровождает его предшественник Алексей Зиновьев (на фото) Фото:

Генерал-майор Игорь Николаев, которого утром 29 июля представили коллективу свердловского УФСБ в качестве нового руководителя, начал знакомство с местным истеблишментом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Вместе с [своим предшественником Алексеем] Зиновьевым он ездит по Екатеринбургу, общается с первыми лицами региона (в частности, губернатором Евгением Куйвашевым) и УрФО», — поделился собеседник. В самом УФСБ ситуацию пока не комментируют.

О том, что Николаев сменит Зиновьева стало известно в начале июля. Тогда же Зиновьев начал прощаться с местными VIP (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения). Ожидается, что в ближайшее время силовик, работавший на Урале с сентября 2019-го, возглавит инспекторское управление ФСБ — в награду за работу на Среднем Урале.

Предыдущим местом работы Николаева было УФСБ по Тюменской области. Он командовал управлением с 2020-го.

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Генерал-майор Игорь Николаев, которого утром 29 июля представили коллективу свердловского УФСБ в качестве нового руководителя, начал знакомство с местным истеблишментом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Вместе с [своим предшественником Алексеем] Зиновьевым он ездит по Екатеринбургу, общается с первыми лицами региона (в частности, губернатором Евгением Куйвашевым) и УрФО», — поделился собеседник. В самом УФСБ ситуацию пока не комментируют. О том, что Николаев сменит Зиновьева стало известно в начале июля. Тогда же Зиновьев начал прощаться с местными VIP (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения). Ожидается, что в ближайшее время силовик, работавший на Урале с сентября 2019-го, возглавит инспекторское управление ФСБ — в награду за работу на Среднем Урале. Предыдущим местом работы Николаева было УФСБ по Тюменской области. Он командовал управлением с 2020-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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