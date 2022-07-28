Источник: новый шеф УФСБ объезжает свердловских VIP

Генерал-майор Игорь Николаев, которого утром 29 июля представили коллективу свердловского УФСБ в качестве нового руководителя, начал знакомство с местным истеблишментом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«Вместе с [своим предшественником Алексеем] Зиновьевым он ездит по Екатеринбургу, общается с первыми лицами региона (в частности, губернатором Евгением Куйвашевым) и УрФО», — поделился собеседник. В самом УФСБ ситуацию пока не комментируют.
О том, что Николаев сменит Зиновьева стало известно в начале июля. Тогда же Зиновьев начал прощаться с местными VIP (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения). Ожидается, что в ближайшее время силовик, работавший на Урале с сентября 2019-го, возглавит инспекторское управление ФСБ — в награду за работу на Среднем Урале.
Предыдущим местом работы Николаева было УФСБ по Тюменской области. Он командовал управлением с 2020-го.
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Генерал-майор Игорь Николаев, которого утром 29 июля представили коллективу свердловского УФСБ в качестве нового руководителя, начал знакомство с местным истеблишментом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Вместе с [своим предшественником Алексеем] Зиновьевым он ездит по Екатеринбургу, общается с первыми лицами региона (в частности, губернатором Евгением Куйвашевым) и УрФО», — поделился собеседник. В самом УФСБ ситуацию пока не комментируют. О том, что Николаев сменит Зиновьева стало известно в начале июля. Тогда же Зиновьев начал прощаться с местными VIP (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения). Ожидается, что в ближайшее время силовик, работавший на Урале с сентября 2019-го, возглавит инспекторское управление ФСБ — в награду за работу на Среднем Урале. Предыдущим местом работы Николаева было УФСБ по Тюменской области. Он командовал управлением с 2020-го.