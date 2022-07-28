Источник: новый шеф УФСБ объезжает свердловских VIP

Николаева на встречах сопровождает его предшественник Алексей Зиновьев (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генерал-майор Игорь Николаев, которого утром 29 июля представили коллективу свердловского УФСБ в качестве нового руководителя, начал знакомство с местным истеблишментом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Вместе с [своим предшественником Алексеем] Зиновьевым он ездит по Екатеринбургу, общается с первыми лицами региона (в частности, губернатором Евгением Куйвашевым) и УрФО», — поделился собеседник. В самом УФСБ ситуацию пока не комментируют.

О том, что Николаев сменит Зиновьева стало известно в начале июля. Тогда же Зиновьев начал прощаться с местными VIP (в отличие от своего предшественника Александра Вяткина, Зиновьев выстроил с ним отношения). Ожидается, что в ближайшее время силовик, работавший на Урале с сентября 2019-го, возглавит инспекторское управление ФСБ — в награду за работу на Среднем Урале.

Предыдущим местом работы Николаева было УФСБ по Тюменской области. Он командовал управлением с 2020-го.