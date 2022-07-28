Нового шефа свердловского УФСБ представили подчиненным

В Свердловской области — новый начальник УФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Нового начальника управления ФСБ по Свердловской области Игоря Николаева, переведенного из Тюмени, представили подчиненным. Как сообщил URA.RU источник, знакомство с личным составом для генерал-майора провел теперь уже бывший шеф управления Алексей Зиновьев.

«Николаева представили личному составу управления. Зиновьев познакомил его с будущими заместителями», — передал собеседник, знакомый с ситуацией в ведомстве. Официально в свердловском УФСБ воздержались от комментариев URA.RU.

О смене начальника регионального УФСБ стало известно в начале июля. Николаев до перевода в Екатеринбург возглавлял управление по Тюменской области. Обсуждалось, что таким образом генерал-майора отмечают за успехи на службе.

Прежний же начальник свердловского УФСБ генерал-лейтенант Зиновьев получит повышение в Москве. По данным URA.RU, вскоре он станет начальником инспекторского управления — одного из ключевых подразделений Центрального аппарата ведомства. В Свердловской области он работал с осени 2019 года.