Экс-начальник УФСБ, конфликтовавший с Куйвашевым, ушел на пенсию

11 июля 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Александр Вяткин служил в ФСБ 37 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава свердловского и тюменского управлений ФСБ генерал-лейтенант Александр Вяткин покинул службу безопасности госкорпорации «Росатом» и вышел на пенсию. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В „Росатоме“ Вяткин отвечал за „секретку“. Ушел [оттуда] в начале июля — на пенсию», — поделился собеседник. В пресс-службе «Росатома» пока не ответили на запрос корреспондента. В мае Александру Вяткину исполнилось 65 лет. В органах госбезопасности он трудился с 1982-го. В 2002—2003 годах Вяткин руководил управлением ФСБ по Тыве, в 2003—2007 годах — по Тюменской области, в 2007—2012 годах — по Приморью, в 2012—2019 годах — по Свердловской области. Период работы генерал-лейтенанта в столице Урала характеризовался напряженными отношениями с губернатором Евгением Куйвашевым. Куйвашев старался очистить свердловскую власть от прикомандированных силовиками сотрудников, и это вызвало ответную реакцию в виде резонансных дел в отношении статусных госслужащих. Однако считалось, что в момент, когда Вяткин покидал регион, все противоречия были закрыты. Ранее URA.RU писало, что Алексей Зиновьев, сменивший в 2019 году Вяткина в кресле начальника свердловского УФСБ, готовится к возвращению в Москву. Ему прочат высокий пост в центральном аппарате ФСБ. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший глава свердловского и тюменского управлений ФСБ генерал-лейтенант Александр Вяткин покинул службу безопасности госкорпорации «Росатом» и вышел на пенсию. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В „Росатоме“ Вяткин отвечал за „секретку“. Ушел [оттуда] в начале июля — на пенсию», — поделился собеседник. В пресс-службе «Росатома» пока не ответили на запрос корреспондента. В мае Александру Вяткину исполнилось 65 лет. В органах госбезопасности он трудился с 1982-го. В 2002—2003 годах Вяткин руководил управлением ФСБ по Тыве, в 2003—2007 годах — по Тюменской области, в 2007—2012 годах — по Приморью, в 2012—2019 годах — по Свердловской области. Период работы генерал-лейтенанта в столице Урала характеризовался напряженными отношениями с губернатором Евгением Куйвашевым. Куйвашев старался очистить свердловскую власть от прикомандированных силовиками сотрудников, и это вызвало ответную реакцию в виде резонансных дел в отношении статусных госслужащих. Однако считалось, что в момент, когда Вяткин покидал регион, все противоречия были закрыты. Ранее URA.RU писало, что Алексей Зиновьев, сменивший в 2019 году Вяткина в кресле начальника свердловского УФСБ, готовится к возвращению в Москву. Ему прочат высокий пост в центральном аппарате ФСБ.