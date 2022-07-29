Политолог Брутер раскрыл, что ждет Зеленского после спецоперации

29 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Будущее Зеленского зависит от его послушания, сказал Владимир Брутер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения спецоперации России президента Украины Владимира Зеленского может ждать дом и защита США. Если Вашингтон не будет удовлетворен действиями украинского лидера, то Зеленский предстанет перед российским судом. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят. Зеленского будет ждать примерно то же самое, что руководителя Южного Вьетнама (президент Нгуен Ван Тхьеу передал свои полномочия и бежал из страны за несколько дней до очевидной победы Северного Вьетнама. Долгое время он жил в Великобритании, а потом переехал в США — прим. ред.)», — сказал Владимир Брутер. До завершения спецоперации будущее президента Украины остается под вопросом, отметил политолог. «Вилла во Флориде будет, если он не будет допускать излишней самодеятельности, чего в Вашингтоне очень не любят. В противном случае они позаботятся, чтобы российская юстиция его достала», — объяснил эксперт. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине в конце февраля. По его словам, это было вынужденное решение, которое требовалось для защиты мирного населения Донбасса. По общению Минобороны РФ, работой ВСУ руководят западные кураторы. Также они занимаются поставками иностранного вооружения для Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После завершения спецоперации России президента Украины Владимира Зеленского может ждать дом и защита США. Если Вашингтон не будет удовлетворен действиями украинского лидера, то Зеленский предстанет перед российским судом. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят. Зеленского будет ждать примерно то же самое, что руководителя Южного Вьетнама (президент Нгуен Ван Тхьеу передал свои полномочия и бежал из страны за несколько дней до очевидной победы Северного Вьетнама. Долгое время он жил в Великобритании, а потом переехал в США — прим. ред.)», — сказал Владимир Брутер. До завершения спецоперации будущее президента Украины остается под вопросом, отметил политолог. «Вилла во Флориде будет, если он не будет допускать излишней самодеятельности, чего в Вашингтоне очень не любят. В противном случае они позаботятся, чтобы российская юстиция его достала», — объяснил эксперт. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине в конце февраля. По его словам, это было вынужденное решение, которое требовалось для защиты мирного населения Донбасса. По общению Минобороны РФ, работой ВСУ руководят западные кураторы. Также они занимаются поставками иностранного вооружения для Киева.