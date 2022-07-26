Участок от памятника-паровоза до кольца на въезде в город перекроют 29 июля с 9:00 до 11:30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за проведения международного слета мототуристов «Мотополярник 2022» в Салехарде перекроют часть дороги от города к аэропорту. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В связи с проведением слета мототуристов „Мотополярник 2022“ в период с 09-00 до 11-30 часов 29 июля вводится ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороге Салехард-Аэропорт от Мемориала памяти „501-я стройка ГУЛАГ“ (паровоз-памятник Эм-711-26) до кольцевого пересечения», — рассказали в пресс-релизе представители департамента. Они также просили планировать свой маршрут с учетом этих изменений

Ранее URA.RU сообщало, что байкеры во время международного слета мототуристов «Мотополярник» хотят войти в книгу рекордов Гиннеса. Более 500 человек установят рекорд по количеству одновременно находящихся в одной точке за полярным кругом мотоциклистов.