24 июля 2022
23 июля 2022

Байкеры соберутся в ЯНАО, чтобы установить мировой рекорд

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , мотоциклы, мотоцикл урал
Одновременно в одной точке за полярным кругом окажутся полсотни мотоциклистов Фото:

В этом году на международном слете мотопутешественников «Мотополярис» в ЯНАО установят мировой рекорд для книги рекордов Гиннеса. Такую информацию сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

«Участие примут более 500 мотоциклистов из разных российских регионов и стран ближнего зарубежья. В рамках мероприятия установят новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса по числу мотоциклистов, одновременно находящихся в одной точке за полярным кругом», — рассказали представители департамента.

Участники также посетят открытие стелы «Мотополярник». Ее посвятили всем мотоциклистам, которые смогли добраться до столь северной точки.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО снял фильм о байкерах. Сюжет картины о мотоциклистах описывает путешествие из Ноябрьска во Владивосток и оттуда в Севастополь.

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В этом году на международном слете мотопутешественников «Мотополярис» в ЯНАО установят мировой рекорд для книги рекордов Гиннеса. Такую информацию сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО. «Участие примут более 500 мотоциклистов из разных российских регионов и стран ближнего зарубежья. В рамках мероприятия установят новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса по числу мотоциклистов, одновременно находящихся в одной точке за полярным кругом», — рассказали представители департамента. Участники также посетят открытие стелы «Мотополярник». Ее посвятили всем мотоциклистам, которые смогли добраться до столь северной точки. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО снял фильм о байкерах. Сюжет картины о мотоциклистах описывает путешествие из Ноябрьска во Владивосток и оттуда в Севастополь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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