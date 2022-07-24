Байкеры соберутся в ЯНАО, чтобы установить мировой рекорд

Одновременно в одной точке за полярным кругом окажутся полсотни мотоциклистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году на международном слете мотопутешественников «Мотополярис» в ЯНАО установят мировой рекорд для книги рекордов Гиннеса. Такую информацию сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

«Участие примут более 500 мотоциклистов из разных российских регионов и стран ближнего зарубежья. В рамках мероприятия установят новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса по числу мотоциклистов, одновременно находящихся в одной точке за полярным кругом», — рассказали представители департамента.

Участники также посетят открытие стелы «Мотополярник». Ее посвятили всем мотоциклистам, которые смогли добраться до столь северной точки.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО снял фильм о байкерах. Сюжет картины о мотоциклистах описывает путешествие из Ноябрьска во Владивосток и оттуда в Севастополь.