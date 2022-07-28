На открытии H&M в Перми ценники взлетят в два раза

29 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники готовятся к открытию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В августе в Перми вновь откроются магазины бренда H&M. Сейчас, сотрудники занимаются заменой старых ценников на новые, более высокие, сообщают СМИ. «Например, рубашка поло стоила 899 рублей, ее новая цена — 1499 руб. На некоторые товары цена останется прежней, но это небольшое количество. Сильное изменятся цены на базовые вещи, которые покупают чаще всего» — сообщает РБК Пермь, со ссылкой на источник. Цены на ряд товаров вырастут на 40 — 50%. Открытие пермских магазинов планируется в августе. После этого, H&M могут проработать еще несколько месяцев, пока не распродадут все товары со складов. Ранее в компании H&M заявили, что магазины временно откроются в августе, однако ожидаемой россиянами распродажи товара не будет. Компания H&M Group решила закрыть бизнес в России — «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Также уйти из России после начала спецоперации на Украине решили и другие иностранные компании. Спецоперация на Украине началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний в власти РФ активно развивают импортозамещение.

В августе в Перми вновь откроются магазины бренда H&M. Сейчас, сотрудники занимаются заменой старых ценников на новые, более высокие, сообщают СМИ. «Например, рубашка поло стоила 899 рублей, ее новая цена — 1499 руб. На некоторые товары цена останется прежней, но это небольшое количество. Сильное изменятся цены на базовые вещи, которые покупают чаще всего» — сообщает РБК Пермь, со ссылкой на источник. Цены на ряд товаров вырастут на 40 — 50%. Открытие пермских магазинов планируется в августе. После этого, H&M могут проработать еще несколько месяцев, пока не распродадут все товары со складов. Ранее в компании H&M заявили, что магазины временно откроются в августе, однако ожидаемой россиянами распродажи товара не будет. Компания H&M Group решила закрыть бизнес в России — «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Также уйти из России после начала спецоперации на Украине решили и другие иностранные компании. Спецоперация на Украине началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний в власти РФ активно развивают импортозамещение.