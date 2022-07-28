28 июля 2022

Блогерша, сидевшая за тверк у Ельцин Центра, обжаловала арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, защита, обвинение, зал суда, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Яна Кэт решилась подробно рассказать об апелляции после разрешения адвоката Фото:

Екатеринбурженка Яна Кэт, которая станцевала откровенный танец возле Ельцин Центра и за это отсидела трое суток в изоляторе, подала апелляцию в суд. Об этом она сообщила в своей социальной сети.

«Я подала апелляцию», — заявила танцовщица. Она решила признаться в этом после разрешения адвоката.

Девушка также объяснила, почему долгое время никак не комментировала журналистам свой арест. «Всю неделю мне писали СМИ с запросом „дать комментарий“ по поводу своего ареста. ТВ, радио, паблики — я отказалась. Во-первых, потому что мне нельзя было ничего говорить. Во-вторых, я не хотела, чтобы вылилось что-то лишнее или вывернулось в другую сторону. Все равно я, наверняка, запереживала и наговорила бы лишнего», — заявила Яна Кэт.

Танцовщица пообещала, что запишет видеоответы на все вопросы, которые ей пришлют подписчики. Также в планах опубликовать видео и скриншоты административного дела.

В середине июля жительница Екатеринбурга Яна Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра и выложила видео в соцсети. После этого началась ее травля, а затем в дело включилась полиция. Позднее URA.RU подтвердили, что силовики заинтересовались инцидентом и решили проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве. Яну Кэт приговорили к трем суткам ареста. После этого девушка сообщала, что планирует обжаловать свой арест.

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Екатеринбурженка Яна Кэт, которая станцевала откровенный танец возле Ельцин Центра и за это отсидела трое суток в изоляторе, подала апелляцию в суд. Об этом она сообщила в своей социальной сети. «Я подала апелляцию», — заявила танцовщица. Она решила признаться в этом после разрешения адвоката. Девушка также объяснила, почему долгое время никак не комментировала журналистам свой арест. «Всю неделю мне писали СМИ с запросом „дать комментарий“ по поводу своего ареста. ТВ, радио, паблики — я отказалась. Во-первых, потому что мне нельзя было ничего говорить. Во-вторых, я не хотела, чтобы вылилось что-то лишнее или вывернулось в другую сторону. Все равно я, наверняка, запереживала и наговорила бы лишнего», — заявила Яна Кэт. Танцовщица пообещала, что запишет видеоответы на все вопросы, которые ей пришлют подписчики. Также в планах опубликовать видео и скриншоты административного дела. В середине июля жительница Екатеринбурга Яна Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра и выложила видео в соцсети. После этого началась ее травля, а затем в дело включилась полиция. Позднее URA.RU подтвердили, что силовики заинтересовались инцидентом и решили проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве. Яну Кэт приговорили к трем суткам ареста. После этого девушка сообщала, что планирует обжаловать свой арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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