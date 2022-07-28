Блогерша, сидевшая за тверк у Ельцин Центра, обжаловала арест

Яна Кэт решилась подробно рассказать об апелляции после разрешения адвоката Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбурженка Яна Кэт, которая станцевала откровенный танец возле Ельцин Центра и за это отсидела трое суток в изоляторе, подала апелляцию в суд. Об этом она сообщила в своей социальной сети.

«Я подала апелляцию», — заявила танцовщица. Она решила признаться в этом после разрешения адвоката.

Девушка также объяснила, почему долгое время никак не комментировала журналистам свой арест. «Всю неделю мне писали СМИ с запросом „дать комментарий“ по поводу своего ареста. ТВ, радио, паблики — я отказалась. Во-первых, потому что мне нельзя было ничего говорить. Во-вторых, я не хотела, чтобы вылилось что-то лишнее или вывернулось в другую сторону. Все равно я, наверняка, запереживала и наговорила бы лишнего», — заявила Яна Кэт.

Танцовщица пообещала, что запишет видеоответы на все вопросы, которые ей пришлют подписчики. Также в планах опубликовать видео и скриншоты административного дела.

В середине июля жительница Екатеринбурга Яна Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра и выложила видео в соцсети. После этого началась ее травля, а затем в дело включилась полиция. Позднее URA.RU подтвердили, что силовики заинтересовались инцидентом и решили проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве. Яну Кэт приговорили к трем суткам ареста. После этого девушка сообщала, что планирует обжаловать свой арест.

Фото: социальная сеть Яны Кэт

Фото: социальная сеть Яны Кэт