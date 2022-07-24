24 июля 2022

Отсидевшая за тверк екатеринбурженка обжалует свое наказание. «Я не одна»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Блогер Яна Кэт не согласна с решением суда о своем наказании Фото:

Екатеринбурженка Яна Кэт, отсидевшая трое суток в изоляторе за откровенный танец на фоне Ельцин Центра, обжалует свое наказание. Как рассказала сама девушка в соцсетях, она готовит апелляцию на решение суда.

«Хочу выразить огромную благодарность всем людям, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Сейчас я — не одна. Поэтому я подаю апелляцию, так как не согласна с постановлением суда», — написала Кэт на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией).

Танцовщица и педагог Яна Кэт стала широко известна в середине июля. Она исполнила танец тверк на фоне Ельцин Центра. После этого девушку стали травить в соцсетях, а после арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. По словам Кэт, в изоляторе она пережила три истерики и один обморок.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Екатеринбурженка Яна Кэт, отсидевшая трое суток в изоляторе за откровенный танец на фоне Ельцин Центра, обжалует свое наказание. Как рассказала сама девушка в соцсетях, она готовит апелляцию на решение суда. «Хочу выразить огромную благодарность всем людям, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Сейчас я — не одна. Поэтому я подаю апелляцию, так как не согласна с постановлением суда», — написала Кэт на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Танцовщица и педагог Яна Кэт стала широко известна в середине июля. Она исполнила танец тверк на фоне Ельцин Центра. После этого девушку стали травить в соцсетях, а после арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. По словам Кэт, в изоляторе она пережила три истерики и один обморок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...