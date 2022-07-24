Отсидевшая за тверк екатеринбурженка обжалует свое наказание. «Я не одна»

25 июля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Блогер Яна Кэт не согласна с решением суда о своем наказании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбурженка Яна Кэт, отсидевшая трое суток в изоляторе за откровенный танец на фоне Ельцин Центра, обжалует свое наказание. Как рассказала сама девушка в соцсетях, она готовит апелляцию на решение суда. «Хочу выразить огромную благодарность всем людям, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Сейчас я — не одна. Поэтому я подаю апелляцию, так как не согласна с постановлением суда», — написала Кэт на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Танцовщица и педагог Яна Кэт стала широко известна в середине июля. Она исполнила танец тверк на фоне Ельцин Центра. После этого девушку стали травить в соцсетях, а после арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. По словам Кэт, в изоляторе она пережила три истерики и один обморок.

Екатеринбурженка Яна Кэт, отсидевшая трое суток в изоляторе за откровенный танец на фоне Ельцин Центра, обжалует свое наказание. Как рассказала сама девушка в соцсетях, она готовит апелляцию на решение суда. «Хочу выразить огромную благодарность всем людям, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Сейчас я — не одна. Поэтому я подаю апелляцию, так как не согласна с постановлением суда», — написала Кэт на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Танцовщица и педагог Яна Кэт стала широко известна в середине июля. Она исполнила танец тверк на фоне Ельцин Центра. После этого девушку стали травить в соцсетях, а после арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. По словам Кэт, в изоляторе она пережила три истерики и один обморок.