В ЯНАО начали выдавать разрешения на осеннюю охоту

Владельцы охотничьих билетов смогут начать отстрел дичи в середине августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В преддверии осеннего сезона охоты в ЯНАО начато оформление разрешений на отстрел различных видов дичи. Как сообщает в telegram- канал «Южные ворота Ямала» сама охота будет разрешена уже 13 августа.

«Лимит в разрешении обозначен, охотники должны внимательно смотреть. Гуси- 10, утки- 50, глухарь- 5, тетерев- 10, рябчик- 30, куропатка- 60. т. е. превышения не допускается этих лимитов», — рассказала инспектор службы по охране биоресурсов ЯНАО Ольга Голикова ноябрьскому телевизионному агентству «Миг».

В настоящий момент документы уже выдают. При наличии охотничьего билета специалисты оформляют квитанцию на оплату госпошлины, ее размер составляет 650 рублей. Отдельно нужно платить за каждый вид животных, на которых предполагается охотиться.

После оплаты госпошлины, следующим этапом будет заполнение заявления, только после этого возможно получить разрешение на охоту. Сезон охоты может быть осуществлен только в общедоступных местах. На специально охраняемых природных территориях охота запрещена.

Также с 1 августа в округе возможно поохотиться на бурого медведя. Квота на весь регион ЯНАО — 619 особей, особое внимание уделяется медведям, которых планируют добыть около 176 на территории Пуровского района.

Ранее URA.RU сообщало, что весенний сезон охоты тоже стартовал раньше обычного. Это было сделано для обеспечения сохранности природных ресурсов и их рационального использования.