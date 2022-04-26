Весенний сезон охоты в ЯНАО стартует раньше обычного

Власти ЯНАО рассчитывают, что охотники не помешают гнездованию птиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весенний сезон охоты в этом году начнется раньше чем планировалось, чтобы обеспечить сохранение природных ресурсов. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (ДПРР).

«Смещение сроков охоты в этом году нужно для того, чтобы обеспечить сохранение охотничьих ресурсов и их рациональное использование. Так, охотники не будут мешать птицам готовиться к гнездованию и инкубации яиц», — рассказали в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Так сроки весенней охоты на водоплавающую дичь будут отличаться в зависимости от расположения охотничьих угодий: с 14 по 23 мая охота разрешена в угодьях южнее 65° с. ш., с 21 по 30 мая — в угодьях севернее 65° с. ш.

Выдача разрешений для охотников уже началась. Заявление можно подать как лично, через МФЦ, так и онлайн на портале «Госуслуг». Более подробную информацию можно также получить на сайте депприроды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе зимнего сезона охоты было выдано 20 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов.