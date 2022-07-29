Артемий Лебедев прокомментировал скандал с откровенными танцами на фоне Ельцин Центра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в очередном выпуске своего подкаста прокомментировал новость о тверке блогера Яны Кэт возле Ельцин Центра в Екатеринбурге. Он остался в недоумении, почему на фоне президентского центра нельзя танцевать, ведь там даже «не лежит мумия Бориса Ельцина». Подкаст опубликован на youtube-канале Лебедева.

«Просто какая-то баба [станцевала], может, попа чуть толстовата, но в принципе, придраться особо не к чему. Совершенно непонятно, что священного в Ельцин Центре. Там даже не лежит мумия Ельцина, просто бизнес-центр и музей. Почему перед ним нельзя плясать, непонятно», — заявил Лебедев.

По его мнению, можно было бы дать пару часов общественных работ оператору, который слишком близко снимал откровенный танец Кэт. То, что блогер просидела из-за танцев в СИЗО, Лебедев назвал «тупизмом». Сама Яна Кэт выложила отрывок из подкаста Лебедева у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ, внесен в список запрещенных сайтов, — прим. ред.), сопроводив сторис смайликами.

В середине июля жительница Екатеринбурга Яна Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра и выложила видео в соцсети. После этого началась ее травля, а затем в дело включилась полиция. Позднее URA.RU подтвердили, что силовики заинтересовались инцидентом и решили проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве. Яну Кэт приговорили к трем суткам ареста. После этого девушка обжаловала свой арест.