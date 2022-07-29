Лавров и Блинкен выявили проблемы в отношениях России и США

29 июля 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Дипломатические отношения России и США остро нуждаются в нормализации. К такому выводу пришли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора. «Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России. Телефонный разговор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялся 29 июля по инициативе Госдепартамента США. В ходе разговора Блинкен предупредил, что США введут новые санкции против России из-за Херсонской и Запорожской областей. Лавров ответил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря ни на что. Издание Associated Press отметило, что диалог Лаврова и Блинкена констатировал провал плана США по изоляции России. Экс-советник Госдепа Керри Картхнер подчеркнул, что РФ и США должны быть друзьями.