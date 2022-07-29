Лавров и Блинкен выявили проблемы в отношениях России и США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров и Энтони Блинкен пришли к выводу, что отношения РФ и США нуждаются в нормализации Фото:

Дипломатические отношения России и США остро нуждаются в нормализации. К такому выводу пришли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора.

«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России. Телефонный разговор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялся 29 июля по инициативе Госдепартамента США.

В ходе разговора Блинкен предупредил, что США введут новые санкции против России из-за Херсонской и Запорожской областей. Лавров ответил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря ни на что. Издание Associated Press отметило, что диалог Лаврова и Блинкена констатировал провал плана США по изоляции России. Экс-советник Госдепа Керри Картхнер подчеркнул, что РФ и США должны быть друзьями.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Дипломатические отношения России и США остро нуждаются в нормализации. К такому выводу пришли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора. «Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России. Телефонный разговор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялся 29 июля по инициативе Госдепартамента США. В ходе разговора Блинкен предупредил, что США введут новые санкции против России из-за Херсонской и Запорожской областей. Лавров ответил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря ни на что. Издание Associated Press отметило, что диалог Лаврова и Блинкена констатировал провал плана США по изоляции России. Экс-советник Госдепа Керри Картхнер подчеркнул, что РФ и США должны быть друзьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...