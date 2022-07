Associated Press: изоляция России провалилась

Владимир Путин встречается с мировыми лидерами, несмотря на заявления США об изоляции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не оказалась изолирована на международной арене, несмотря на заявления США об этом. Об этом сообщает американское издание Associated Press. «Высшие официальные лица Москвы почти не затворничают в Кремле. А теперь даже США хотят поговорить. Рукопожатия и телефонные звонки ставят под сомнение основную часть стратегии США, направленной на прекращение конфликта на Украине, дипломатическую и экономическую изоляцию», — пишет Associated Press. Российские политики проводят встречи с коллегами из других стран. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а глава МИД России летает по миру и фотографируется с иностранными лидерами, в том числе из США, отмечает издание. При этом американские официальные лица заявляют об изоляции России, передает Associated Press. Москва поддерживает тесные взаимоотношения с Китаем, Индией, а также странами Африки и Азии. Также нет признаков того, что Россию исключат из участия в крупных международных мероприятиях, заявляет американское издание. Президент РФ также заявлял, что Россия не находится в изоляции в связи с ограничениями Запада. Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Ранее госсекретарь США объявил о намерении возобновить контакты с Лавровым для обсуждения ситуации на Украине. Россия согласовывает время для их переговоров, сообщал глава МИД РФ.

