29 июля 2022

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, пенсия, осень, женщина в возрасте
Осенью Госдума рассмотрит возможность выплаты 13-й пенсии пожилым россиянам Фото:

В осеннюю сессию в Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом рассказали в аппарате фракции «Справедливая Россия — За правду».

В осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре каждого года, сообщают «Известия». Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе.

Авторы законопроекта считают, что необходимо принять решительные меры по улучшению жизни пожилых россиян. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркнули они.

По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, дополнительная страховая пенсия по старости повысит уровень благосостояния граждан этой категории. «Также [мера] будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», — резюмировал политик.

Ранее сообщалась, что работающим пенсионерам, трудившимся в 2021 году, с августа проиндексируют выплаты. Профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В Госдуме предложили раздать малоимущим россиянам социальные дисконтные карты. Пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу.

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В осеннюю сессию в Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом рассказали в аппарате фракции «Справедливая Россия — За правду». В осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре каждого года, сообщают «Известия». Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе. Авторы законопроекта считают, что необходимо принять решительные меры по улучшению жизни пожилых россиян. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркнули они. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, дополнительная страховая пенсия по старости повысит уровень благосостояния граждан этой категории. «Также [мера] будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», — резюмировал политик. Ранее сообщалась, что работающим пенсионерам, трудившимся в 2021 году, с августа проиндексируют выплаты. Профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В Госдуме предложили раздать малоимущим россиянам социальные дисконтные карты. Пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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