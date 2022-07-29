В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию пожилым россиянам

30 июля 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Осенью Госдума рассмотрит возможность выплаты 13-й пенсии пожилым россиянам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В осеннюю сессию в Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом рассказали в аппарате фракции «Справедливая Россия — За правду». В осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре каждого года, сообщают «Известия». Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе. Авторы законопроекта считают, что необходимо принять решительные меры по улучшению жизни пожилых россиян. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркнули они. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, дополнительная страховая пенсия по старости повысит уровень благосостояния граждан этой категории. «Также [мера] будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», — резюмировал политик. Ранее сообщалась, что работающим пенсионерам, трудившимся в 2021 году, с августа проиндексируют выплаты. Профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В Госдуме предложили раздать малоимущим россиянам социальные дисконтные карты. Пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу.

В осеннюю сессию в Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом рассказали в аппарате фракции «Справедливая Россия — За правду». В осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре каждого года, сообщают «Известия». Также поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующем законе. Авторы законопроекта считают, что необходимо принять решительные меры по улучшению жизни пожилых россиян. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркнули они. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, дополнительная страховая пенсия по старости повысит уровень благосостояния граждан этой категории. «Также [мера] будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», — резюмировал политик. Ранее сообщалась, что работающим пенсионерам, трудившимся в 2021 году, с августа проиндексируют выплаты. Профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В Госдуме предложили раздать малоимущим россиянам социальные дисконтные карты. Пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу.