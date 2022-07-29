29 июля 2022

Замглавы МИД РФ: Киев снижает шансы на возобновление переговоров

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Киев всегда сможет вернуться к переговорам с Москвой, заявил Андрей Руденко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти уменьшают шанс на возобновление мирных переговоров с Москвой, делая заявления о том, что будут готовы к ним после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

«В Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как „отвоюют“ Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю. Однако если в Киеве возобладает разум и украинская сторона захочет вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — сказал Андрей Руденко в интервью «Ленте.ру».

Также он отметил, что изменений в официальной украинской переговорной позиции не произошло. Замглавы МИД уточнил, что при возобновлении переговоров, Россия будет пересматривать свою позицию с учетом ситуации «на земле».

Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». В Кремле заявлял, что Россия не закрывала двери для переговоров с Украиной. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.

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Киевские власти уменьшают шанс на возобновление мирных переговоров с Москвой, делая заявления о том, что будут готовы к ним после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. «В Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как „отвоюют“ Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю. Однако если в Киеве возобладает разум и украинская сторона захочет вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — сказал Андрей Руденко в интервью «Ленте.ру». Также он отметил, что изменений в официальной украинской переговорной позиции не произошло. Замглавы МИД уточнил, что при возобновлении переговоров, Россия будет пересматривать свою позицию с учетом ситуации «на земле». Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». В Кремле заявлял, что Россия не закрывала двери для переговоров с Украиной. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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