Замглавы МИД РФ: Киев снижает шансы на возобновление переговоров

30 июля 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Киев всегда сможет вернуться к переговорам с Москвой, заявил Андрей Руденко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти уменьшают шанс на возобновление мирных переговоров с Москвой, делая заявления о том, что будут готовы к ним после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. «В Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как „отвоюют“ Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю. Однако если в Киеве возобладает разум и украинская сторона захочет вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — сказал Андрей Руденко в интервью «Ленте.ру». Также он отметил, что изменений в официальной украинской переговорной позиции не произошло. Замглавы МИД уточнил, что при возобновлении переговоров, Россия будет пересматривать свою позицию с учетом ситуации «на земле». Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». В Кремле заявлял, что Россия не закрывала двери для переговоров с Украиной. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.

Киевские власти уменьшают шанс на возобновление мирных переговоров с Москвой, делая заявления о том, что будут готовы к ним после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. «В Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как „отвоюют“ Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю. Однако если в Киеве возобладает разум и украинская сторона захочет вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — сказал Андрей Руденко в интервью «Ленте.ру». Также он отметил, что изменений в официальной украинской переговорной позиции не произошло. Замглавы МИД уточнил, что при возобновлении переговоров, Россия будет пересматривать свою позицию с учетом ситуации «на земле». Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». В Кремле заявлял, что Россия не закрывала двери для переговоров с Украиной. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.