Посол ЛНР указал на военные преступления Зеленского с помощью США

30 июля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского не устроило, что ВСУ начали давать показания, заявил Родион Мирошник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского не устроило, что украинские боевики начали давать показания, осколки ракет HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора Еленовской исправительной колонии (ИК) в ДНР прилетели с украинской стороны и точное прицеливание обеспечивалось американской разведкой. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. «[Президента Украины Владимира] Зеленского не устроило, что „азовские мученики“ [боевики нацбатальона „Азов“] (признан экстремистским и запрещен в РФ) запели. Что они рассказали или могли рассказать известно Зеленскому, [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку и нашим спецслужбам. Расширения круга оповещенных у Зеленского явно не хотели, да и оставлять живых свидетелей, тоже не предполагалось, потому „мучеников“ уже во второй раз приговорили», — написал посол ЛНР Мирошник в своем telegram-канале. По его мнению события в Еленовке — это внесудебная казнь, совершенная Киевом над своими же военнослужащими. По его словам, осколки ракет HIMARS, найденные на месте прилетели с украинской стороны и точное прицеливание обеспечивалось США. «Ну и на украинских и иностранных возмущениях вынесению смертных приговоров наемникам донецким судом, тоже можно ставить точку. Не с таким багажом рассуждать на эту тему», — резюмировал политик. Ранее сообщалось, что ВСУ 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией со стороны украинских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрел изолятора был умышленно произведен из-за того, что украинские боевики начали давать показания. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президента Украины Владимира Зеленского не устроило, что украинские боевики начали давать показания, осколки ракет HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора Еленовской исправительной колонии (ИК) в ДНР прилетели с украинской стороны и точное прицеливание обеспечивалось американской разведкой. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. «[Президента Украины Владимира] Зеленского не устроило, что „азовские мученики“ [боевики нацбатальона „Азов“] (признан экстремистским и запрещен в РФ) запели. Что они рассказали или могли рассказать известно Зеленскому, [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку и нашим спецслужбам. Расширения круга оповещенных у Зеленского явно не хотели, да и оставлять живых свидетелей, тоже не предполагалось, потому „мучеников“ уже во второй раз приговорили», — написал посол ЛНР Мирошник в своем telegram-канале. По его мнению события в Еленовке — это внесудебная казнь, совершенная Киевом над своими же военнослужащими. По его словам, осколки ракет HIMARS, найденные на месте прилетели с украинской стороны и точное прицеливание обеспечивалось США. «Ну и на украинских и иностранных возмущениях вынесению смертных приговоров наемникам донецким судом, тоже можно ставить точку. Не с таким багажом рассуждать на эту тему», — резюмировал политик. Ранее сообщалось, что ВСУ 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией со стороны украинских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрел изолятора был умышленно произведен из-за того, что украинские боевики начали давать показания. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ