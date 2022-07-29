Gallup: рейтинг Байдена снизился до минимального показателя 30 июля 2022 в 06:30 Размер текста - 17 + Рейтинг Джо Байдена упал до уровня в 38% Фото: Patrick Semansky AP/TASS Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования. Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Другие участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации. Вместе с тем, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. В частности, газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования. Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Другие участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации. Вместе с тем, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. В частности, газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям