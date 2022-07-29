Gallup: рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Рейтинг Джо Байдена упал до уровня в 38%Фото: Patrick Semansky AP/TASS
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования.
Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Другие участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации.
Вместе с тем, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. В частности, газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах.
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Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup, ссылаясь на результаты исследования. Как следует из представленных данных, деятельность Байдена на посту президента США одобряют всего 38% респондентов. Остальные 59% придерживаются противоположного мнения. Другие участники опроса воздержались. Исследователи напомнили, что это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации. Вместе с тем, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. В частности, газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах.