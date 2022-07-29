Адвокат Бережного прокомментировала видео следственных действий

31 июля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Адвокат Елена Шихова, которая защищает обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой Виталия Бережного, прокомментировала видео сюжета из программы «Вести. Дежурная часть», вышедшего 30 июля. По словам адвоката, кадров с камер видеонаблюдения, на которых человек несет коробку, в материалах уголовного дела не было и присяжным этого не показывали. По версии следствия, человеком на кадрах является Бережной, а коробку он несет, чтобы положить в нее тело девочки. «Где человек несет коробку — этого видео в материалах уголовного дела нет. Классно, когда у тебя в кармане есть такой ресурс, как федеральный канал. Можно получать видео следственных действий из закрытых материалов уголовного дела, нарезать как удобно и выставлять это на обозрение. У защиты таких ресурсов нет. Защита честно предоставляла все доказательства в суде присяжным. Присяжные видели видео следственных действий», — рассказала URA.RU Елена Шихова. По ее словам, прокуратура уже понимает, что проиграла дело, поэтому пытается устроить «второе следствие» для публики. Программа «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия» показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых обвиняемый Бережной заходит в подъезд дома и несет в руках пустую коробку. По словам следователей, в нее он поместил тело Насти Муравьевой и вынес через запасный выход. Агентство направило запрос в пресс-службу прокуратуры Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве и изнасиловании 8-летней девочки, должны были вынести в ближайшее время. Однако позже в некоторых telegram-каналах и соцсетях появилась информация о том, что вердикт уже вынесен, из-за чего было принято решение распустить коллегию присяжных. В прокуратуре объяснили, что была нарушена тайна совещательной комнаты, поэтому перед судом было заявлено ходатайство о роспуске состава присяжных заседателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат Елена Шихова, которая защищает обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой Виталия Бережного, прокомментировала видео сюжета из программы «Вести. Дежурная часть», вышедшего 30 июля. По словам адвоката, кадров с камер видеонаблюдения, на которых человек несет коробку, в материалах уголовного дела не было и присяжным этого не показывали. По версии следствия, человеком на кадрах является Бережной, а коробку он несет, чтобы положить в нее тело девочки. «Где человек несет коробку — этого видео в материалах уголовного дела нет. Классно, когда у тебя в кармане есть такой ресурс, как федеральный канал. Можно получать видео следственных действий из закрытых материалов уголовного дела, нарезать как удобно и выставлять это на обозрение. У защиты таких ресурсов нет. Защита честно предоставляла все доказательства в суде присяжным. Присяжные видели видео следственных действий», — рассказала URA.RU Елена Шихова. По ее словам, прокуратура уже понимает, что проиграла дело, поэтому пытается устроить «второе следствие» для публики. Программа «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия» показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых обвиняемый Бережной заходит в подъезд дома и несет в руках пустую коробку. По словам следователей, в нее он поместил тело Насти Муравьевой и вынес через запасный выход. Агентство направило запрос в пресс-службу прокуратуры Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве и изнасиловании 8-летней девочки, должны были вынести в ближайшее время. Однако позже в некоторых telegram-каналах и соцсетях появилась информация о том, что вердикт уже вынесен, из-за чего было принято решение распустить коллегию присяжных. В прокуратуре объяснили, что была нарушена тайна совещательной комнаты, поэтому перед судом было заявлено ходатайство о роспуске состава присяжных заседателей.