Цены на недвижимость для бизнеса в Новом Уренгое начали падать

В среднем в Новом Уренгое цена коммерческой недвижимости разнится от 5 до 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аналитики рассказали, что сейчас стало выгодно покупать коммерческую недвижимость в Новом Уренгое. Цены снижаются, а владельцы чаще соглашаются торговаться, сообщили URA.RU в компании «Этажи».

«Несмотря на негативные внешние экономические факторы, для покупки объектов коммерческой недвижимости время удачное: идет корректировка цен в сторону снижения, а собственники достаточно лояльно идут на торг», — рассказали URA.RU представители компании.

В некоторых случаях речь шла о скидке до 3 млн рублей. Инвестировать сейчас проще из-за меньших цен. Как только экономическая ситуация станет более стабильной, цены снова начнут рост.

Сейчас в среднем стоимость коммерческой недвижимости разница в среднем от 5 до 20 млн руб. Цена зависит от расположения объекта, наличия внутренней отделки и оборудования. Спрос сейчас довольно активный, а соотношение предложений по покупке и аренде примерно одинаковые.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме сетевики прибрали к рукам почти всю коммерческую недвижимость. Большинство объектов либо выкуплены, либо в аренде у крупных сетевых компаний.

