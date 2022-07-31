Президент Сербии поблагодарил РФ за поддержку в ситуации с Косово

01 августа 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Также Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за оказанную поддержку в ситуации с Косово. Трансляция шла на телеканале TV Pink. «Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживал Сербию, даже тех, кто был прав и высказывал правильные взгляды. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые очень корректно отреагировали», — сказал Вучич в прямом эфире, обращаясь к гражданам Сербии после встречи в Генеральном штабе и в связи с последними событиями в Косово и Метохии. Также он попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. По словам Вучича, было много лжи и дезинформации, однако власти Сербии работают над урегулированием ситуации. Он сообщил, что капитуляции не будет и «тем, кто собирается захватить Сербию, нечего ожидать». Вучич надеется, что в ближайшее время начнется деэскалация и благодаря компромиссным решениям снова наступит мир. По мнению Вучича, это самая крупная политическая задача на ближайшие дни. Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за оказанную поддержку в ситуации с Косово. Трансляция шла на телеканале TV Pink. «Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживал Сербию, даже тех, кто был прав и высказывал правильные взгляды. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые очень корректно отреагировали», — сказал Вучич в прямом эфире, обращаясь к гражданам Сербии после встречи в Генеральном штабе и в связи с последними событиями в Косово и Метохии. Также он попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. По словам Вучича, было много лжи и дезинформации, однако власти Сербии работают над урегулированием ситуации. Он сообщил, что капитуляции не будет и «тем, кто собирается захватить Сербию, нечего ожидать». Вучич надеется, что в ближайшее время начнется деэскалация и благодаря компромиссным решениям снова наступит мир. По мнению Вучича, это самая крупная политическая задача на ближайшие дни. Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров.