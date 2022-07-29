Der Spiegel: немецкие экстремисты стремятся на Украину

29 июля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Немецкие экстремисты пытались поехать на Украину для участия в спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие спецслужбы выявили, что некоторые экстремисты пытались уехать на Украину. В Германии опасаются, что экстремисты научатся обращаться с оружием во время боев, передает немецкий журнал Der Spiegel. «С начала конфликта на Украине немецкие спецслужбы зафиксировали 31 поездку из Германии на Украину „лиц с экстремистскими связями“. Согласно выводам Федеральной полиции, Федерального управления уголовной полиции и Управления по защите Конституции, восемь из них хотели принять участие в боевых действиях, а двое имели „конкретные признаки“ того, что они претворили этот план в жизнь», — пишет Der Spiegel. Предположительно, на Украине находятся шесть человек. Еще пятерым не удалось это сделать или их остановили, отмечает издание. Это делается, чтобы помешать им получить военный опыт и пройти интенсивную подготовку по обращению с оружием. Der Spiegel сообщает со ссылкой на органы безопасности Германии, что 52 таких гражданина собирались выехать на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи Донбассу. В конфликте на стороне ВСУ участвуют иностранные наемники и украинские националисты. В начале июня сообщалось, что на Украине погиб наемник из Германии, передает RT со ссылкой на Bild (сайт заблокирован в РФ). Российские военные в середине июля уничтожили около 200 националистов и наемников в Николаеве, сообщает «Национальная служба новостей».

Немецкие спецслужбы выявили, что некоторые экстремисты пытались уехать на Украину. В Германии опасаются, что экстремисты научатся обращаться с оружием во время боев, передает немецкий журнал Der Spiegel. «С начала конфликта на Украине немецкие спецслужбы зафиксировали 31 поездку из Германии на Украину „лиц с экстремистскими связями“. Согласно выводам Федеральной полиции, Федерального управления уголовной полиции и Управления по защите Конституции, восемь из них хотели принять участие в боевых действиях, а двое имели „конкретные признаки“ того, что они претворили этот план в жизнь», — пишет Der Spiegel. Предположительно, на Украине находятся шесть человек. Еще пятерым не удалось это сделать или их остановили, отмечает издание. Это делается, чтобы помешать им получить военный опыт и пройти интенсивную подготовку по обращению с оружием. Der Spiegel сообщает со ссылкой на органы безопасности Германии, что 52 таких гражданина собирались выехать на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи Донбассу. В конфликте на стороне ВСУ участвуют иностранные наемники и украинские националисты. В начале июня сообщалось, что на Украине погиб наемник из Германии, передает RT со ссылкой на Bild (сайт заблокирован в РФ). Российские военные в середине июля уничтожили около 200 националистов и наемников в Николаеве, сообщает «Национальная служба новостей».