Politico: США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань

Сейчас для США приоритетнее обратить внимание на напряженную ситуацию с Китаем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Об этом сообщило издание Politico.

«Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — уточнил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.

Напряженная ситуация между США и Китаем обострилась из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова.

Ранее URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Кроме того, китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. Сама Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.