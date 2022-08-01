Politico: США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань

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Сейчас для США приоритетнее обратить внимание на напряженную ситуацию с Китаем Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Об этом сообщило издание Politico.

«Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — уточнил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.

Напряженная ситуация между США и Китаем обострилась из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова.

Ранее URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Кроме того, китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. Сама Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.

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США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Об этом сообщило издание Politico. «Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — уточнил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге. Напряженная ситуация между США и Китаем обострилась из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Ранее URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Кроме того, китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. Сама Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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