Politico: США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань

США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Об этом сообщило издание Politico.
«Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — уточнил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.
Напряженная ситуация между США и Китаем обострилась из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова.
Ранее URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Кроме того, китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. Сама Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.
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США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Об этом сообщило издание Politico. «Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — уточнил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге. Напряженная ситуация между США и Китаем обострилась из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Ранее URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) 30 июля проведет военные учения в 125 километрах от Тайваня. Кроме того, китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. Сама Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.