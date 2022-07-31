31 июля 2022

Экс-пиарщика курганского губернатора судят за мошенничество

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Заседание ЕР. Курган , тетерин александр
Александр Тетерин стал фигурантом уголовного дела Фото:

Бывшего пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина ждет суд по делу о мошенничестве. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Лица: Тетерин Александр Сергеевич. Перечень статей: ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, прим.ред.)», — указано в материалах дела.

Рассматривать дело поручили судье Владимиру Сапунову. Дата первого заседания пока не назначена. Оперативно связаться с Тетериным URA.RU не удалось. По версии источников, суть обвинения сводится к подписи неких давних документов, касающихся организации спортивных мероприятий. Инсайдеры уверены в невиновности Тетерина и в том, что суд во всем разберется.

Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, а до этого он исполнял обязанности руководителя. В мае 2022 года Тетерин покинул этот пост.

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Бывшего пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина ждет суд по делу о мошенничестве. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». «Лица: Тетерин Александр Сергеевич. Перечень статей: ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, прим.ред.)», — указано в материалах дела. Рассматривать дело поручили судье Владимиру Сапунову. Дата первого заседания пока не назначена. Оперативно связаться с Тетериным URA.RU не удалось. По версии источников, суть обвинения сводится к подписи неких давних документов, касающихся организации спортивных мероприятий. Инсайдеры уверены в невиновности Тетерина и в том, что суд во всем разберется. Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, а до этого он исполнял обязанности руководителя. В мае 2022 года Тетерин покинул этот пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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