Экс-пиарщика курганского губернатора судят за мошенничество

01 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Александр Тетерин стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина ждет суд по делу о мошенничестве. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». «Лица: Тетерин Александр Сергеевич. Перечень статей: ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, прим.ред.)», — указано в материалах дела. Рассматривать дело поручили судье Владимиру Сапунову. Дата первого заседания пока не назначена. Оперативно связаться с Тетериным URA.RU не удалось. По версии источников, суть обвинения сводится к подписи неких давних документов, касающихся организации спортивных мероприятий. Инсайдеры уверены в невиновности Тетерина и в том, что суд во всем разберется. Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, а до этого он исполнял обязанности руководителя. В мае 2022 года Тетерин покинул этот пост.

Бывшего пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина ждет суд по делу о мошенничестве. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». «Лица: Тетерин Александр Сергеевич. Перечень статей: ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, прим.ред.)», — указано в материалах дела. Рассматривать дело поручили судье Владимиру Сапунову. Дата первого заседания пока не назначена. Оперативно связаться с Тетериным URA.RU не удалось. По версии источников, суть обвинения сводится к подписи неких давних документов, касающихся организации спортивных мероприятий. Инсайдеры уверены в невиновности Тетерина и в том, что суд во всем разберется. Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, а до этого он исполнял обязанности руководителя. В мае 2022 года Тетерин покинул этот пост.