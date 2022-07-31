31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В Центральном выставочном зале Перми назначили нового главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение летних тенденций в магазине модельера Шишкина. Екатеринбург, деловой стиль, костюм
Предыдущий директор покинула пост из-за переезда из Перми Фото:

В Центральном выставочном зале Перми назначили нового руководителя. Директором зала стала Вера Каргашина.

«С 25 июля в Центральном выставочном зале Перми — новый директор. Им стала Вера Каргашина», — сообщает «Новый компаньон».

Ранее Каргашина работала в выставочной дирекции Выставочного центра «Пермская ярмарка», а также была директором выставок «Арт-Пермь». Предыдущий директор зала Марина Фельдблюм покинула свою должности в связи с отъездом из Перми.

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В Центральном выставочном зале Перми назначили нового руководителя. Директором зала стала Вера Каргашина. «С 25 июля в Центральном выставочном зале Перми — новый директор. Им стала Вера Каргашина», — сообщает «Новый компаньон». Ранее Каргашина работала в выставочной дирекции Выставочного центра «Пермская ярмарка», а также была директором выставок «Арт-Пермь». Предыдущий директор зала Марина Фельдблюм покинула свою должности в связи с отъездом из Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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