В Центральном выставочном зале Перми назначили нового главу

Предыдущий директор покинула пост из-за переезда из Перми
В Центральном выставочном зале Перми назначили нового руководителя. Директором зала стала Вера Каргашина.
«С 25 июля в Центральном выставочном зале Перми — новый директор. Им стала Вера Каргашина», — сообщает «Новый компаньон».
Ранее Каргашина работала в выставочной дирекции Выставочного центра «Пермская ярмарка», а также была директором выставок «Арт-Пермь». Предыдущий директор зала Марина Фельдблюм покинула свою должности в связи с отъездом из Перми.
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