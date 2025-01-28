В Пермь приехал замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков посетил Пермь. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.
«Это плановый рабочий визит Сергея Щербакова в Пермь», — уточнили в краевом ГУФСИН. Отмечается, что мероприятия, которые посетил Щербаков, будут опубликованы позже.
Сергей Щербаков окончил Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского. Позже окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В течение 20 лет служил в ВС РФ. Является ветераном боевых действий. На должность заместителя директора ФСИН РФ был назначен в июле 2024 года.
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