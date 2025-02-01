В Соликамске Пермского края ждут нового прокурора

Прокуратуру города Соликамска может возглавить Антон Павлович. В конце января истекает пятилетний срок его полномочий на посту прокурора города Александровска, а нынешний руководитель надзорного ведомства Соликамска уходит на пенсию.
«Документы с назначением Антона Павловича направлены в Генпрокуратуру РФ. Окончательное решение еще не принято. Старший советник юстиции Ольга Константинова, которая руководит прокуратурой Соликамска с мая 2020 года, уйдет на пенсию в начале следующего месяца», — передает «Коммерсант-Прикамье».
В органах прокуратуры Антон Павлович трудится 15 лет. Начинал помощником прокурора города Краснокамска, позднее был заместителем прокурора Осинского района. После обучения на курсах подготовки руководящего звена органов прокуратуры, созданных при Академии генеральной прокуратуры, около полугода исполнял обязанности прокурора Александровска. 31 января 2020 года он был назначен прокурором Александровска на 5 лет.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что возглавлявший прокуратуру Индустриального района Перми Роман Владимиров назначен прокурором Лисичанска в ЛНР. Владимиров — второй пермский прокурор, перешедший на работу в новые регионы. Два года назад руководителем прокуратуры центрального района Донецка стал экс-начальник надзорного ведомства Губахи Василий Юдин.
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