В Екатеринбурге освободили силовика, подозреваемого во взятке

Данилу Островского освободили из-под домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

Подозреваемый в получении взятки сотрудник УМВД по Екатеринбургу Данила Островский освобожден из-под домашнего ареста, назначенного в мае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Силовика считают связанным с врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции подполковником Александром Темниковым, также проходящим по делу о коррупции.

«Данилу Александровичу Островскому изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовик подозревается в превышении должностных полномочий и коррупции.

По версии инсайдеров, Островский, работая в УМВД по Екатеринбургу, был связан с Александром Темниковым, якобы пойманным на покровительстве наркодилеров. Вероятно, силовики брали взятки за отказ в возбуждении уголовного дела о распространении запрещенных веществ. Операция по задержанию Островского, а также его коллег Максима Попова, Николая Могильникова и полицейского по фамилии Бубович проходила в начале 2022 года. Им избрали меру пресечения в мае. Вывод об их причастности к преступлениям установит суд, расследование дела еще не завершено.