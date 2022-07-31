31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

В районе ЯНАО перевернулась лодка с людьми, одна женщина утонула

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина утонула в водоеме в Шурышкарском районе Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка, на которой находилось шесть человек. Из них пятеро смогли выбраться на берег, а шестая женщина утонула. Поиском тела занимались сотрудники «Ямалспаса».

«В минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка „Амур“, на борту которой находились 6 человек. <…> Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла», — говорится в сообщении «Вести Ямал».

Связаться со спасателями для получения оперативного комментария не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. В МЧС России по ЯНАО URA.RU сообщили, что их сотрудники к происшествию не привлекались.

Ранее сообщалось, что на водоемах ЯНАО за полтора месяца лета утонуло 16 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный перил прошлого года.

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В Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка, на которой находилось шесть человек. Из них пятеро смогли выбраться на берег, а шестая женщина утонула. Поиском тела занимались сотрудники «Ямалспаса». «В минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка „Амур“, на борту которой находились 6 человек. <…> Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла», — говорится в сообщении «Вести Ямал». Связаться со спасателями для получения оперативного комментария не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. В МЧС России по ЯНАО URA.RU сообщили, что их сотрудники к происшествию не привлекались. Ранее сообщалось, что на водоемах ЯНАО за полтора месяца лета утонуло 16 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный перил прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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