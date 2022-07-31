В районе ЯНАО перевернулась лодка с людьми, одна женщина утонула

01 августа 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Женщина утонула в водоеме в Шурышкарском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка, на которой находилось шесть человек. Из них пятеро смогли выбраться на берег, а шестая женщина утонула. Поиском тела занимались сотрудники «Ямалспаса». «В минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка „Амур“, на борту которой находились 6 человек. <…> Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла», — говорится в сообщении «Вести Ямал». Связаться со спасателями для получения оперативного комментария не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. В МЧС России по ЯНАО URA.RU сообщили, что их сотрудники к происшествию не привлекались. Ранее сообщалось, что на водоемах ЯНАО за полтора месяца лета утонуло 16 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный перил прошлого года.

В Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка, на которой находилось шесть человек. Из них пятеро смогли выбраться на берег, а шестая женщина утонула. Поиском тела занимались сотрудники «Ямалспаса». «В минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка „Амур“, на борту которой находились 6 человек. <…> Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла», — говорится в сообщении «Вести Ямал». Связаться со спасателями для получения оперативного комментария не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. В МЧС России по ЯНАО URA.RU сообщили, что их сотрудники к происшествию не привлекались. Ранее сообщалось, что на водоемах ЯНАО за полтора месяца лета утонуло 16 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный перил прошлого года.